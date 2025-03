Romadailynews.it - Agricoltura: sì a sovranità alimentare e giustizia sociale

Domenica 16 marzo all’Auditorium dell’Università di Mediazione Linguistica, Roma in Via Casilina, si terrà un voluminoso convegno dal titolo “, Sinergie e”. Organizzato da AgerNova- Servizi per l’Agroecologia, che ha la sede a Massa Martana in Provincia di Perugia. Una specie di Stati Generali per un “Nuovo Umanesimo Rurale”.L’inizio è previsto per le ore 10 e le discussioni, suddivise in cinque sessioni, andranno avanti fino al tardo pomeriggio; quando il professore Giuseppe Altieri (nella foto), anche organizzatore, riassumerà il senso e lo spirito degli interventi tirandone le conclusioni.Al professore Giuseppe Altieri abbiamo chiesto di presentare l’evento per i lettori di Roma Daily News: “In primis permettetemi di ringraziare tutte le venti Eccellenze che hanno accettato di riferirci in presenza sullo stato attuale dell’; ed il professor Pietro Perrino, Genetista CNR, già“tutore” della Banca del Germoplasma di Bari (intervento da remoto); il prof.