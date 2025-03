Ilrestodelcarlino.it - Aggredita a 12 anni mentre rientra a casa, paura in centro a Bologna: caccia al bruto

, 11 marzo 2025 –a 12torna a, si mette a urlare e un residente chiama la polizia: èall’aggressore.in via San Felice, in pienostorico a, ieri pomeriggio attorno alle 14.30. Momenti di terrore La ragazzina stavando aquando è stata. Un uomo l’avrebbe presa alle spalle, tappandole la bocca, poi l’ha spinta in ascensore. Lei si è messa a urlare ed è riuscita a divincolarsi, sottraendosi alla presa dell’uomo. Un residente ha sentito le urla della piccola e ha chiamato la polizia. E’ anche intervenuta l’ambulanza del 118, ma non è stato necessario l’intervento dei soccorritori, in quanto la ragazzina non aveva bisogno di cure.all’aggressore La ragazzina era terrorizzata e naturalmente sarà riascoltata dalla Squadra Mobile.