Anteprima24.it - Aggredisce i familiari, arresto dalla Polizia a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minutoLadi Stato ha arrestato un 39enne napoletano per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione per la segnalazione di una violenta lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo in forte stato confusionale ed in quei frangenti sono stati avvicinati daidel prevenuto che presentavano delle ferite; gli stessi hanno raccontato ai poliziotti che l’uomo, poco prima, per futili motivi, li aveva aggrediti con calci, pugni e con un paio di forbici che sono state successivamente rinvenute sul pianerottolo dell’appartamento.