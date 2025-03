Abruzzo24ore.tv - Aggiornamenti sulle chiusure di strade, traforo e autostrade in Abruzzo: ecco le ultime novità

Pescara - La viabilità abruzzese subisce variazioni a causa di lavori su A14, A25 eregionali;glisue deviazioni. La rete viaria abruzzese sta attraversando diverse modifiche dovute a lavori di manutenzione e ispezione su autoregionali.le principalie limitazioni al traffico attualmente in vigore: Autostrada A25: Chiusura notturna della rampa di allacciamento A14-A25: Per attività di ispezione nella galleria Villanova, la rampa di allacciamento tra l'A14 e l'A25 sarà chiusa dalle 22:00 del 5 marzo alle 6:00 del 6 marzo. I veicoli provenienti da Ancona e diretti verso Roma, L'Aquila o Teramo sono invitati a uscire a Pescara Ovest/Chieti e rientrare in A25 tramite lo svincolo di Villanova. Autostrada A14:notturne della stazione di Pescara Sud: Per ispezioni e manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di Pescara Sud sarà chiusa nelle seguenti fasce orarie: Dalle 23:00 del 5 marzo alle 5:00 del 6 marzo:.