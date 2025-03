Movieplayer.it - Affari Tuoi, il sogno sfuma per Francesca della Liguria: i 300.000 euro restano un’illusione

Leggi su Movieplayer.it

La puntata di, andata in onda il 10 marzo, ha visto come protagonista. Ha sfiorato i 300.000e ha rifiutato numerose offerte. Nella puntata di, in onda il 10 marzo,è stata la protagonista. Dopo la consueta presentazione e l'annuncio del pacco speciale con i prodotti tipici del luogo, i pansotti, il conduttore dello show Stefano De Martino comunica l'iniziopartita. Il primo paccosestina iniziale, quello dell'Emilia Romagna, contiene zero. Il secondo contiene 50.000e il terzo 10.000. Nel quarto ci sono 100, nel quintoe suo fratello trovano 10. Arriva la prima offerta del Dottore: 39.000. Marifiuta. La partita diad .