Zonawrestling.net - AEW: Post controverso di Eddie Kingston in seguito a Revolution

Leggi su Zonawrestling.net

assente in AEW da molto tempo, ha pubblicato oggi unsu Instagram molto. Visualizza questosu Instagram Uncondiviso da(@81)“L’AMORE È L’ELEVAZIONE PIÙ ALTA DELLA COMPRENSIONE. Non comprendo più la AEW dopo ieri sera. Perché tornare smh (shake my head – scuoto la testa).”Non è ben chiaro se nelsia serio o meno.è fuori dalle scene da Maggio 2024 per un problema al ginocchio ed è attualmente in riabilitazione dopo essersi operato.