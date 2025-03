Salernotoday.it - Aeroporto Costa d'Amalfi: Noi Moderati propone Sala Consilina come capolinea per il Vallo di Diano

Leggi su Salernotoday.it

L'Salernod', inaugurato di recente, si sta rapidamente affermandoscalo di riferimento per la provincia di Salerno, assumendo un ruolo sempre più centrale nel panorama del trasporto aereo nazionale e internazionale. Per agevolare l'accesso all', sono stati.