Anteprima24.it - Aerobica, il Club Ginnastico Benevento si porta a casa due titoli regionali

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiAl Palazzetto di Pomigliano D’Arco, sabato 8 marzo si è svolto il Campionato Regionale di GinnasticaSilver e Gold della Federazione Ginnastica d’Italia che ha coinvolto circa 100 ginnasti delle categorie allievi, junior A, junior B e Senior, delle 7 società campane aderenti al campionato 2025.La società sannitaha conquistato ben 7 posizioni sul podio con 2e 5 classificati in zona medaglia.Nell’individuale maschile il giovanissimo Giovanni Frascadore nella categoria A1 con punti 13.100 con un distacco di quasi un punto dal secondo classificato si aggiudica il titolo regionale, eseguendo la routine di gara con grande precisione.Il secondo titolo regionale va al Trio allieve Silver Eccellenze composto da Gioia Attanasio, Giulia Bollella e Azzurra Vella; ottima la prestazione di gara delle giovani atlete con la routine creata sulle note del Can Can.