Addio Nicoletta Un faro per generazioni di artisti

Il mondo del teatro e dello spettacolo piange la scomparsa diRamorino, ideatrice e fondatrice nel 1981 del Centro Teatro Attivo, che si è spenta a 93 anni. "Grazie Nico!", si legge sul sito della scuola che ha sede in via Marocco, in zona stazione Centrale. Diplomata alla Scuola d’Arte drammatica del Piccolo Teatro e in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Ramorino ha insegnato tecniche di recitazione per quindici anni alla Scuola d’Arte Drammatica Piccolo Teatro di Milano e nella sua vita ha formatodi attori e doppiatori, in più è stata autrice del manuale ‘Corso di dizione’. Una passione che ha trasmesso anche in famiglia: la figlia Donatella Fanfani è doppiatrice e la nipote Carlotta Michelato oggi gestisce il Centro Teatro Attivo. "Con il cuore colmo di dolore, annunciamo la scomparsa diRamorino fondatrice del Centro Teatro Attivo, una donna straordinaria che ha dedicato la sua vita all’arte, alla formazione e alla crescita didi– il messaggio del Cta –.