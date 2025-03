Ilgiorno.it - Addio code sull’autostrada A1 tra Milano e Lodi, arriva la quarta corsia: il 2025 è l’anno decisivo

Leggi su Ilgiorno.it

SAN ZENONE AL LAMBRO – L’ampliamento dell’A1 traconsentirà un risparmio di ore di viaggio stimato in 3 milioni al, con benefici sia per il traffico privato che per il trasporto delle merci. Un’opportunità anche per l’economia e il tessuto produttivo locali. Ilpotrebbe essereper avviare la realizzazione delladell’Autostrada del Sole nei 16,8 chilometri che vanno dall’innesto con la tangenziale Ovest difino al casello di. Col campo-base allestito all’altezza di San Zenone al Lambro e alcuni interventi preliminari già completati (tra questi, la ricerca di eventuali ordigni bellici nei terreni e l’allacciamento ai sottoservizi), ora si aspettano le ultime autorizzazioni per il via libera ai lavori veri e propri, a cura di Autostrade per l’Italia.