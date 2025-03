Agi.it - Addio ai test d'ingresso per le facoltà di Medicina. La riforma è legge

AGI - Via libera definitivo della Camera alladel sistema di accesso ai corsi di laurea magistrale ine chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e inveterinaria. I voti a favore sono stati 149, i contrari 63. Le forze di opposizione hanno votato contro, mentre i deputati del M5S erano assenti, impegnati a Strasburgo per manifestare contro il piano di riarmo. Il provvedimento, già approvato dal Senato e non modificato dalla Camera, diventa. L'esito del voto è stato accolto da un applauso della maggioranza. Le novità dellaIl ddl affida una delega al governo el'accesso alla laurea in, eliminando i quiz di accesso al primo semestre del corso di laurea. Tuttavia, non cancella del tutto il cosiddetto numero programmato, in quanto l'accesso "libero" viene previsto solo per il primo semestre.