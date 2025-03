Ilrestodelcarlino.it - Addio ad Antonio Ricciotti: dalle associazioni alla politica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lutto nel Piceno, è morto. La notizia si è diffusa ieri mattina suscitando vivo cordoglio tra le persone che lo conoscevano e stimavano.se n’è andato all’età di 65 anni, ieri mattina all’ospedale Mazzoni di Ascoli, stroncato da un arresto cardiaco circolatorio, che non gli ha dato scampo. In poco tempo la notizia ha fatto il giro della città lasciando attoniti quanti lo conoscevano e stimavano.lo ricordano tutti come una persona dal grande cuore, che si è sempre impegnata, non solo nell’smo, ma anche in, è stato infatti attivista di Forza Italia, ma anche presidente dell’associazione Agrimercati di Ascoli-Fermo, dell’associazione allevatori, della circoscrizione di Brecciarolo e sostenitore di Campagna amica.è stato ricordato da Sante Coccia: "Siamo profondamente toccati dnotizia della morte dell’amico