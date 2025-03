Lanazione.it - Addio a Vera Dragoni, tra i fondatori della Dc a Firenze. Aveva 107 anni

Leggi su Lanazione.it

, 11 marzo 2025 –, tra iDemocrazia Cristiana anell'immediato dopoguerra, poi esponente di prestigiosinistra interna del partito dello scudocrociato, è morta all'età di 107. "ha concluso la sua operosa esistenza", si legge in un annuncio funebre pubblicato oggi su La Nazione, necrologio pubblicato secondo la sua volontà "ad esequie avvenute: è il suo ultimo affettuoso saluto a parenti, amici e conoscenti. A tutti giunga la sua gratitudine ed il suo augurio per una vita lunga e proficua, serena e felice, protetta da Maria Santissima e da Cristo Gesù". Insegnante di professione, maestra e poi direttrice didattica, nella sua lunga militanza di cattolica impegnataè stata dirigenteCisl, delle Acli, consigliera comunale ae a Impruneta e infine consigliera regionaleDc per dieci, dal 1975 al 1985.