Addio a Sergio Ricciardone il fondatore di Club to Club si è spento a 53 anni

non c’è più. Una malattia fulminante lo ha portato via a soli 53. Il suo nome resterà per sempre legato ato, il festival internazionale che ha reso Torino un punto di riferimento per la musica elettronica e sperimentale.Leggi anche: Morte Maradona, il medico e altri sei imputati a processo a Buenos AiresA dare la notizia sono stati gli organizzatori dell’evento. “La tua visione continuerà ad illuminare il nostro percorso, il tuo carisma a guidarci nelle difficoltà”, hanno scritto in un messaggio carico di emozione.Una carriera dedicata alla musicaha lavorato per brand e istituzioni culturali, portando la sua competenza nel settore della musica e degli eventi artistici. Nel 2017 aveva curato il palinsesto musicale delle Officine Grandi Riparazioni per la Fondazione Crt, un progetto che ha segnato la rinascita di un luogo storico per Torino.