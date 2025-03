Ilfoglio.it - Addio a Ricardo Scofidio, che ha trasformato lo spazio in esperienza

Pochi architetti sono stati più schivi di, morto a New York dov’era nato nel 1935 da una strana coppia multirazziale di un sassofonista jazz e una mamma musicista. La sua formazione è stata meno strana: studia prima alla Cooper Union, l’unica dove non si deve pagare una retta universitaria impossibile, e poi alla Columbia, laureandosi nel 1960. Vince una borsa per stare un anno a Firenze, dove chiede chi sia il professore più bravo in città e quasi tutti gli indicano Leonardo Ricci. Bussa allora al suo studio, il professore non può pagarlo ma quando il giovane architetto gli spiega che non serve perché ha la borsa, lo assume e parte così un sodalizio straordinario a Monteriggioni, il sobborgo tutto costruito da Ricci. Di giorno Ricci progetta una villa pazzesca come quella Balmain all’isola d’Elba, di notte accompagnaa visitare Monteriggioni o la chiesa sull’autostrada di Michelucci con la sua Giulietta Alfa Romeo bianca –invece opterà per una Lancia Aurelia B20 coupé.