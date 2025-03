Ilnapolista.it - Adani: «Lukaku sposta gli equilibri, anche da fermo. Fa la differenza in Serie A»

Leleha commentato a Viva El Futbol la prestazione del Napoli contro la Fiorentina, sottolineando l’impatto in campo di Romelu: «riesce ad essere utile al Napoli oltre il gioco»«Io avevo detto chepoteva essere il giocatore più decisivo del campionato.troppo gli, sempre,da. E’ quasi un giocatore che riporta tutto indietro il concetto di attaccante o di ritmo, o di interpretazione di gioco. Perché riesce ad essere utile oltre il gioco, la sua condizione, gli avversari, il sistema adottato. è semplicemente unain questaA. E’ andato in doppia cifra di gol per la dodicesima stagione nei top campionati europei, solo Lewandowski lo ha superato.è un giocatore che non si scopre, né chi lo analizza, né chi lo allena, né chi lo marca, ma devi prendere atto di quello che mette in campo; va a creare sempre quel differenziale indipendentemente dal lavoro degli altri.