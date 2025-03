Inter-news.it - Adani: «Inzaghi bravo in Inter-Monza! Una mossa perfetta»

Danieleha fatto un’analisi approfondita della partita vinta dall’contro il. L’ex calciatore ha fatto notare una difficoltà nella squadra di Simonesu VivaElFutbol.PRESTAZIONE – Danieleha analizzato così il match: «L’ha fatto 30 tiri verso la porta contro il, non succedeva da anni. In Germania nel weekend il Bayern Monaco ha perso in rimonta con il Bochum che era ultimo. Le partite vanno giocate in modo centrato. Ilha trovato campo, l’non era così brillante nonostante abbia giocato ad una sola porta. I nerazzurri hanno fatto fatica a concludere con frequenza, poi i gol delsono bellissimi. Due ripartenze a liberare Birindelli e Keita.ha messo bene la mano nel secondo tempo. L’emorragia è stata fermata dal gol di Arnautovic a fine primo tempo.