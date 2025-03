Anteprima24.it - Acqua pubblica, i 5 Stelle di Benevento dicono ‘no’ alla privatizzazione nel Sannio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Movimento 5– Comitato Territoriale di.Il Movimento 5diesprime la più ferma opposizione all’operazione, spacciata per “svolta storica”, didel servizio idrico nel, annunciata attraverso comunicati stampa locali. Questa manovra, promossa con toni trionfalistici e autocelebrativi, rappresenta un grave attacco al diritto all’e un pericoloso precedente per il nostro territorio.Respingiamo con forza la retorica ingannevole del coordinatore del Distretto Forgione e le lodi sperticatepresunta “lungimiranza” di Mastella. Dietro queste parole si cela una scelta politica scellerata e dannosa per i cittadini del: la cessione di un bene comune fondamentale come l’agli interessi privati.