Romadailynews.it - ACLI Terra in prima linea per il controllo delle specie aliene nel Mediterraneo

Leggi su Romadailynews.it

continua l’impegno per equilibrare la diffusionenel Medineo, un fenomeno in rapida crescita a causa dei cambiamenti climatici. L’Associazione Nazionale professionale agricola parteciperà con una delegazione di esperti al summit internazionale organizzato da Eco Elafonisos ad Atene il 13 e 14 marzo, sul pericolo rappresentato dal Lion Fish e altreinvasive.In occasione del summit,porterà all’attenzione della comunità scientifica internazionale la notizia di un nuovo avvistamento allarmante: la Triglia del Mar Rosso (Upeneus moluccensis) è stata pescata per lavolta in Sicilia, a Lampedusa. Questo evento, che segue un precedente avvistamento in Tunisia nel 2016, segna un’ulteriore espansione di questaaliena nel Medineo occidentale.