Amica.it - Acido polilattico: i filler per viso e glutei sono una buona idea?

Leggi su Amica.it

È inutile negarlo. La bellezza non ha un semplice valore estetico, ma ha un impatto non indifferente nella vita di ognuno e spesso incide anche sul benessere psicofisico. L’accettazione del loro corpo e le cure che gli riserviamo, specialmente quelle per contrastare i segni del tempo e prevenire l’invecchiamento cutaneo. Tra questi, sta guadagnando fama – anche se non è un novità nel panorama estetico – ilall’. Quando si parla disi è abituati a pensare subito all’ialuronico, ma pochi sanno cosa sia o a cosa serva l’, un biorivitalizzante utilizzato per migliorare tono e compattezza della pelle.cos’èL’è un polimero sintetico che favorisce la produzione di collagene e viene gradualmente assorbito dal corpo e, una volta iniettato, stimola la produzione di collagene, regalando a corpo eun aspetto più pieno e tonico.