Inter-news.it - Acerbi sostituisce de Vrij prima di Inter-Feyenoord! Cambia il capitano

Leggi su Inter-news.it

prende il posto di depochi minutidi. E ilnerazzurro, sarà un altro giocatore.CAMBIO – Cambio nella formazione dell’: Francescoal posto di Stefan De. Dunque, Inzaghi è obbligato al primo cambio ancorache la partita inizi. D’altronde, l’olandese aveva accusato già ieri qualche piccolo problema fisico. Il tecnicoista per evitare possibili rischi più gravi, anche perché domenica ci sarà Atalanta-, ha deciso di rilanciareper. Con l’olandese fuori, ildell’diventa Denzel Dumfries.-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (dediil)©-News.