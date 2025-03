Inter-news.it - Acerbi: «Seconda stella momento storico. Inter, vinto tutti insieme!»

Leggi su Inter-news.it

Francescosi è raccontato parlando della sua esperienza all’, degli obiettivi futuri e non solo. Il difensore italiano sfiderà stasera il Feyenoord.IL COMMENTO – Francescoè il protagonista del Matchday Programme di-Feyenoord, pubblicato sul sito ufficiale del club nerazzurro. Il difensore ex Lazio ha sottolineato la forza del collettivo all’: «Siamo un bel gruppo, quest’anno c’è stata da subito un’alchimia con i nuovi e allo stesso tempo il rapporto con i compagni che erano già qui è maturato anche grazie al mister e al suo staff. All’ci sono tanti grandi campioni, penso che sia importante avere grande umiltà e allo stesso tempo riuscire ad esprimersi senza paure. Il calcio mi ha insegnato la forza del gruppo, cosa significa lottareper un obiettivo e come superare i momenti difficili.