Ilrestodelcarlino.it - Accusata di maltrattare i figli. Ma soffriva di disturbi mentali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’accusa è quella di aver seviziato i treoletti e il marito: aggrediti verbalmente e fisicamente per anni e per futili motivi, come la ‘gelosia’ per il cibo. Nel corso del procedimento, però, è stato appurato come in realtà la donna, una pakistana di 47 anni residente a Novi, soffrisse da tempo di un grave disturbo psichiatrico. Ora è in cura, con la speranza di poter riacquistare un rapporto con i. Ieri, alla presenza dei propri legali Stefano Termanini e Giulia Oprandi ha patteggiato una pena a undici mesi di carcere, pena sospesa dinanzi al Gip Scarpa. La donna era finita a processo per il reato di maltrattamenti aggravati nei confronti appunto del marito e dei tredi 7, 9 e dieci anni. Era stato il coniuge a denunciarla dopo anni di soprusi: aggressioni andate avanti dal 2018 al 2021.