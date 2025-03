Iltempo.it - "Abolisca i dazi o l'industria auto chiuderà". Trump minaccia il Canada

Leggi su Iltempo.it

Donaldchiede aldi «sospendere immediatamente» i «vergognosi»sui prodotti caseari, che «sono tra il 250% al 390%» e colpiscono i coltivatori americani. Eche se «questi e altriimposti da tempo non saranno aboliti, io aumenterò dal 2 aprile in modo sostanziale isulleche entrano negli Usa che essenzialmente,in modo permanente l'mobilistica in». «Questepossono essere prodotte facilmente negli Usa», aggiunge il presidente americano. Poi il presidente ha affondato il colpo sul futuro dello Stato americano. «L'unica cosa che ha senso è che ildiventi il nostro caro cinquantunesimo Stato. In questo modo tutte le tariffe, e tutto il resto, scomparirebbero completamente. Le tasse dei canadesi saranno ridotte in modo sostanziale», e i canadesi «saranno più sicuri, militarmente e non solo, di quanto non lo siano mai stati prima».