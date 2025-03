Ilrestodelcarlino.it - Abodi lancia Fabriano. Una casa per la ritmica: "L’avevo promesso a Sofia Raffaeli"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giampieri Quattro soggetti in campo, Governo, Regione, Comune e Federazione Ginnastica d’Italia, e un’unica visione che viaggia su due strade potenzialmente percorribili: la riqualificazione del PalaCesari o la costruzione di una struttura dellaex novo. E un altro aggiornamento in tre settimane, per valutare quale delle soluzioni sia la migliore possibile per, la sua stella mondialee un movimento sportivo che permette alle Marche di essere conosciute anche fuori dai confini nazionali. È emerso ieri, dopo la (nuova) visita del ministro per lo Sport Andrea, ricevuto all’Oratorio della Carità dal sindaco Daniela Ghergo, il governatore Francesco Acquaroli con l’assessore regionale allo Sport Chiara Biondi, il presidente del Coni Marche Fabio Luna e il neo presidente della Federginnastica Andrea Facci.