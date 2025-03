Amica.it - Abiti come opere d’arte: la creatività ritrovata di Parigi

Leggi su Amica.it

Le collezioni A/I 2025-2026 dihanno portato in passerella architetture à-porter.scultorei magnificamente realizzati attraverso le più alte tecniche artigianali e sartoriali.Uno spettacolo per gli occhi che non sacrifica l’eleganza, ma che perlopiù riesce a coniugare lasensazionale di un capo con il desiderio di indossarlo. Da Alaïa, glidiventano sculture viventi animate da drappeggi, pieghe in movimento e imbottiture strutturate, mentre in passerella da Balenciaga sfilano piumini che sembrano bustier con coppe in evidenza e vita stretta. Protagonista da Givenchy è il blazer a clessidra composto da spalline sporgenti e pronunciate e da un busto avvitato. Invece Victoria Beckham stupisce cone cappotti decorati da una particolare lavorazione a ricciolo, o a bigodino.