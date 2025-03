Liberoquotidiano.it - "Abile e arruolata": a Mulè bastano due parole, la figuraccia di Ilaria Salis a La7 | Video

". A Giorgio, deputato di Forza Italia,duee una semplice domanda per mettere in clamoroso imbarazzo politico, collegata da Bruxelles con L'aria che tira, su La7. Ludovica Ciriello, l'inviata di David Parenzo, chiede conto alla europarlamentare di Avs del piano Rearm Europe presentato da Ursula Von der Leyen e l'attivista antifascista, dopo aver precisato di far parte del gruppo The Left, con fare un po' macchinoso da lezione imparata a memoria spiega: "Rifiutiamo in blocco, perché siamo contrari all'aumento delle spese militai. Ogni euro in più che viene dedicato al riarmo è un euro che viene tolto al welfare. Inoltre, questo riarmo, un potenziamento degli eserciti nazionali, può creare un'escalation pericolosa che potenzia la possibilità di scontri armati".