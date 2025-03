Lanazione.it - "Abbruciamenti nei campi, più flessibilità"

Il Comune ha detto no. Una mozione presentata da Fratelli d’Italia per estendere gli orari di abbruciamento dei residui vegetali nel comune di Capannoli è stata bocciata dall’amministrazione comunale. "La proposta prevedeva l’estensione dell’orario consentito per l’abbruciamento fino alle 13, rispetto all’attuale limite delle 10 del mattino – dicono Mattia Cei (nella foto) e Giacomo Citi –. L’obiettivo era quello di introdurre una maggiore, soprattutto nei periodi non a rischio di incendio, mantenendo comunque le misure di sicurezza già previste". Nonostante le ragioni addotte, l’amministrazione comunale ha deciso di respingere la proposta. Fratelli d’Italia esprime delusione per questa decisione, ritenendo che la mozione fosse un’opportunità per conciliare le esigenze dei cittadini e degli agricoltori con la necessità di garantire la sicurezza del territorio.