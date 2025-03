A Villa Ada riaprono i bagni pubblici ma scoppia la polemica | 15 euro è troppo?

Leggi su Funweek.it

La riapertura deiAda, dopo anni di abbandono, ha scatenato un acceso dibattito tra i cittadini. La decisione del Comune di Roma di introdurre un costo di 1,50per l'utilizzo dei servizi igienici, pagabile esclusivamente con carta di credito o bancomat, ha generato reazioni contrastanti, come emerge dai commenti sulla pagina Facebook Quartiere Trieste Salario – II Municipio.Numerosi utenti hanno espresso il loro disappunto per la scelta del Comune, definendola "vergognosa" e "fuori da ogni logica". Molti ritengono che idovrebbero essere un servizio gratuito, soprattutto in un parco frequentato da famiglie e bambini.