A Venezia arriva il Festival Aquamour | le soluzioni tecnologiche sostenibili? Ispirate dai comportamenti di piante e animali acquatici

Il Festival Aquamour sarà in programma a Venezia dal 21 al 25 marzo. La città lagunare diventa quindi un modello di città sostenibile, guardando all'intelligenza degli ecosistemi marini come possibile modello economico a impatto zero. Il Festival sarà la prima kermesse nazionale in cui l'economia sostenibile trae spunto direttamente dalla natura coinvolgendo le istituzioni accademiche della città, l'università di Padova e decine di start up. Scienza, economia e cultura saranno al centro di Acquamour, che vedrà tra gli ospiti anche il fondatore della Blue Economy, Gunter Pauli, e Andrea Rinaldo, premio Nobel dell'Acqua 2023. Si parlerà di motori elettrici ispirati al comportamento natatorio dei mammiferi marini, enzimi "mangia plastica" per ridurre l'inquinamento marino e molte altre invenzioni all'insegna dell'ecotàdirettamente alla natura.