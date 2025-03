Davidemaggio.it - A Uomini e Donne via alle ‘sfide di danza’

Leggi su Davidemaggio.it

Non soltanto sfilate a. Nel dating show condotto da Maria De Filippi hanno preso il via anche delle vere e proprie sfide di danza. Nell’appuntamento odierno, Gianni Sperti ha deciso infatti di sfidare Giuseppe a suon di passi a due, dando inizio ad una competizione con il cavaliere del trono over.Tutto nasce da una considerazione di Maria De Filippi sul modo di ballare à la John Travolta di Giuseppe al fianco della dama Marina. Il cavaliere si è mostrato piuttosto sicuro di sé e, con nonchalance, ha asserito che da ‘brino’ sarebbe potuto arrivare secondo, dietro a Diego, e non settimo (su 11) nella sfilata deglidal ‘fascino intramontabile‘ che si era appena conclusa. Il pensiero che ha innescato l’ironia di Sperti:Mi ha chiamato John Travolta. Ha detto: ‘Fermatelo’.