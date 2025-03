A questa non ha retto Giglio sconvolto al Grande Fratello | perché è finito in lacrime

Leggi su Caffeinamagazine.it

, un'altra puntata piena di colpi di scena ma anche di tensioni. Nessuna eliminazione lunedì 10 marzo ma l'attesissima elezione della terza finalista diedizione: alla fine l'ha spuntata Zeudi. Ma nella prossima diretta ci sarà eccome un'uscita. A poco dalla finale, in programma il prossimo 31 marzo, rischiano di dire addio alla possibilità di vincere Chiara, Helena e Stefania.Tre concorrenti forti e anche molto amate dal pubblico. Stefania è alla sua seconda esperienza al GF e proprio lunedì sera è stata protagonista di grossi scontri. Anche con, che è poidisperato e inin giardino. Tutto è iniziato durante il momento delle nomination, quando proprio Lucali ha votato la conduttrice.GF,crolla dopo la diretta: inin giardinoA quel punto tra i due gieffini è partito un infuocato botta e risposta e così Stefania non ha risparmiato alcune critiche a, accusandolo di non esporsi mai.