Ilrestodelcarlino.it - A Montegiorgio la croce del Giubileo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Confraternita di Misericordia porta ae nel Fermano una piccola parte del. Domenica una delegazione della Misericordia ha presenziata in piazza San Pietro a Roma alla funzione ufficiata dal Cardinale Michael Czerny dedicata allo spirito di servizio delle Misericordie d’Italia in occasione del ‘del Volontariato’. Un momento molto intenso sotto il profilo umano e spirituale per migliaia di volontari provenienti da tutta Italia. "Sull’esempio di Gesù – ha ricordato il Cardinale Michael Czerny - voi servite il prossimo senza servirvi del prossimo. La vostra dedizione infonde speranza a tutta la società. Per strada e tra le case, accanto ai malati, ai sofferenti, ai carcerati, con i giovani e con gli anziani, la vostra dedizione infonde speranza a tutta la società".