Laverita.info - A Milano lascia l’assessore alla casa. Faida nei dem sul nome del sostituto

Guido Bardelli si dimette, ma contesta la divulgazione dei suoi messaggi con Giovanni Oggioni, ex vice della commissione paesaggio. La Elly Schlein vuole l’ultima parola sulla scelta del successore. Beppe Sala non si scusa per il blocco edilizio.