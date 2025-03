Internazionale.it - A Jeddah e Parigi si ridefiniscono le alleanze e il futuro dell’Ucraina

I due vertici segnano un momento chiave per gli equilibri politici globali: in Arabia Saudita Zelenskyj proverà a ricucire i rapporti con Washington, mentre l’Europa si riunirà in Francia per discutere ildella difesa del continente. Leggi