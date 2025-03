Sport.quotidiano.net - A Firenze tornano le Piaggeliadi, gare al via il 13 aprile

, 11 marzo 2025 - Le, la mini Olimpiade didedicata ad alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, taglia il 30/o traguardo: la cerimonia di apertura è in programma il 12al Mandela Forum, lecominceranno il 13e si concluderanno il 25 maggio. La cerimonia di premiazione è prevista il 26 giugno nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Il programma dellecomprende 60 metri piani, marathon family (corsa di un bambino insieme ad un genitore), scherma, minitennis e go back, tiro a bersaglio, nuoto e calcetto. La manifestazione è promossa dal Comune in collaborazione con la PolisportivaOvest, che si occupa della parte organizzativa. "Anche quest'anno - ha sottolineato l'assessora allo sport Letizia Perini - il grande lavoro dellaOvest consentirà a un gran numero di alunni e studenti di cimentarsi in varie discipline.