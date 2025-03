Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist prova discesa La Thuile, programma, streaming

Prende ufficialmente il via la lunghissima settimana di La(Valle d’Aosta) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2025. Siamo ormai alle battute conclusive della stagione, dato che le Finali di Sun Valley sono sempre più vicine e la Sfera di Cristallo sta per trovare una nuova padrona. Chi sarà?Il comparto femminile, come detto, sarà di nuovo di scena in Italia, più precisamente a La. Ilinizierà sin dalla giornata odierna, martedì 11 marzo, dato che vedremo la prima delle due prove dellache sarà poi replicata domani al medesimo orario. Il consueto modo per trovare il giusto feeling con neve e linee della pista.Quale sarà ildel fine settimana? Le gare di Laprenderanno il via nella giornata di giovedì 13 marzo con laalle ore 11.