A Bologna il Lux Lounge Bar, nuovo tempio dell'intrattenimento

il LuxBar,Il capoluogo emiliano si arricchisce di una nuova destinazione per chi cerca un’esperienza esclusiva e fuori dall’ordinarioHa appena aperto le porte LuxBar, una realtà che sta già riscrivendo le regole della nightlife italiana.LuxBar PH PressNon un semplice locale, ma un concept innovativo che fonde lusso e creatività, proponendo cocktail sofisticati e piatti gourmet, studiati per offrire il massimo della qualità. Dietro questo progetto, due giovani imprenditori visionari, Ayoub Moussamih e Oussama Loussaief, che hanno puntato tutto sull’eccellenza e sull’innovazione.La proposta di LuxBar si distingue per una mixology di altissimo livello, curata da bartender esperti, e un menu gastronomico che eleva la cucina contemporanea a nuova forma d’arte.