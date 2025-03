Ilnapolista.it - A’ Bola: “Gyökeres-Sporting, accordo per la cessione. Stabilita una cifre inferiore rispetto alla clausola”

Leggi su Ilnapolista.it

Salvo clamorosi colpi di scena, l’anno prossimo il Napoli sarà impegnato in tre competizioni: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Come più volte sottolineato da Antonio Conte, la rosa azzurra andrà rinforzata in ogni reparto e – con ogni probabilità – Manna e compagni già sono al lavoro per non farsi trovare impreparati. In questo senso, assume importante rilievo la notizia giunta dal Portogallo tramite i colleghi di “A’” sul possibile futuro di.Il noto portale sportivo, infatti, afferma che Viktorpotrebbe lasciare loLisbona in estate ad una cifrarescissoria da 100 milioni di euro. Più precisamente, il centravanti svedese avrebbe raggiunto uncon il club per essere ceduto in virtù di un’offerta di 70 milioni.