Fanpage.it - A 13 anni si impicca in casa senza apparente motivo, si sospetta sfida social: “Ben inserito e sportivo”

Leggi su Fanpage.it

Indagini in corso per accertare cosa si accaduto al 13enne torinese. Nella stanzetta non sono stai rinvenuti biglietti che indicassero una volontà estrema e chiunque lo conosceva ha negato qualsiasi problema psicologico del minore. L’adolescente è descritto come bennel suo gruppo di pari, studioso a scuola e. Sequestrato il telefono.