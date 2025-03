Firenzetoday.it - 40 anni fa il primo album dei Litfiba, Pelù: "Non sono un nostalgico"

Leggi su Firenzetoday.it

"Del futuro non c'è certezza e quindi si cerca di vivere al massimo il presente. Io nonune non lomai stato sotto nessun punto di vista. Cerco di godermi il presente alla grande. Ho intenzione di avere un lungo futuro, ma non c'è certezza". Così Pierorisponde ad una.