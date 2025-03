Universalmovies.it - 28 Anni Dopo | Un breve promo svela la data d’uscita

Nella giornata odierna un nuovodi 28è stato diffuso in rete da Sony Pictures.Il nuovo video non offre sequenze di girato, maquella che sarà ladel film nelle sale cinematografiche, ovvero il 20 giugno 2025. Probabile che ilin questione possa fare da apripista per il futuro rilascio del nuovo trailer che, ovviamente, sarà disponibile anche sulle nostre pagine.Danny Boyle, come noto, è stato il regista del primo film, mentre Alex Garland (in sala con Civil War) si occuperà della sceneggiatura dell’intera trilogia. Nia DaCosta ha diretto il secondo capitolo della trilogia dal titolo “The Bone Temple“. Boyle, Garland, Andrew Macdonald e Peter Rice produrranno insieme a Bernie Bellew. Come produttore esecutivo, inoltre, spicca il nome di Cillian Murphy, protagonista del primo iconico film (28 Giorni).