25 Mappe in tempo reale che mostrano come va il mondo

Leggi su .com

Ogni giorno nelsuccedono cose, a volte sono cose incredibili, più spesso sono solo parte della dinamica quotidiana. Grazie ad alcuni siti web è possibile tenere sotto controllo tanto di quello che succede nel, non solo con dei dati statistici, che di per sé sono noiosi e statici, ma con una visualizzazione inche si evolve naturalmente a seconda di quello che succede. Sono delle vere e proprieinterattive che ci diconova ecambia ilmostrandoci la sua evoluzione in, in modo estremamente informativo ed anche bello da guardare.Si tratta diinterattive che ci tengono informati sull'accadimento di diversi eventi tutte da guardare per quanto sono, informative, belle da vedere e immediate.1) Condizioni meteo: i ventiQuesta mappa visualizza l'andamento dei venti in tutto il