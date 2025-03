Lanazione.it - 11 marzo, comincia la stagione dei concerti. Gabbani, Jova, Baglioni: i nomi a Firenze

Leggi su Lanazione.it

, 112025 – Conto alla rovescia per i grandidi questo mese a. Le chitarre sono accordate a puntino, i pianoforti al loro posto, le batterie tirate al massimo. Tutto è pronto per un finale del mese diin musica. Sidomani con Cristiano De Andrè, che fa tappa al Cantiere Carrara di. Si esibirà in concerto facendo tappa nel capoluogo toscano col suo tour "De André canta De André nei teatri", un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni. Con questo tour, Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato da Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti.