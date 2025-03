It.insideover.com - 11 marzo 1985: raccomandato dal KGB arriva al Cremlino tale Michail Gorbaciov

Sono giusti giusti quarant’anni oggi e, a seconda dei momenti, sembra ieri oppure un’altra era geologica. L’11delSergeevic, classe 1931, nativo di Privol’noe nel territorio di Stavropol’, e quindi un “meridionale”, veniva eletto segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica. Solo il giorno prima il “medico del” Evgenij Ciazov e il responsabile degli Affari generali del Comitato Centrale Klavdii Bogoljubov avevano telefonato a tutti i pezzi grossi per annunciare la morte del predecessore, Konstantin Cernenko, malato da tempo. Cernenko aveva solo 74 anni ma le sue cattive condizioni di salute lo fecero passare per un vecchio cadente, facendo immediatamente sorgere il mito del “giovane”, che peraltro ascendeva alla massima carica sovietica all’età di 54 anni, contro per esempio i 47 di Nikita Chruschev e i 58 di Leonid Brezhnev.