Fanpage.it - 10 specie di uccelli che vediamo solo in primavera

Leggi su Fanpage.it

Moltimigratori che nidificano in Italia trascorrono l'inverno in Africa, ma tornano in Europa ogni anno in. Upupe, gruccioni, rondini e tanti altri, sono tra lesimbolo dellae che proprio in questi giorni stanno tornando nei nostri cieli.