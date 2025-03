10 parti di sanzione al muto Vázquez per insulti razzisti a un giocatore di bari

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-11 18:13:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano!ILimposto a Mudoper ilDurante lo scorso febbraio. Cremonese eHanno giocato unata di serie B quando in un dato momento del gioco, Dorval,, Stava piangendo dal campo a causa di alcunidell’ex Siviglia. L’allenatore del team ha successivamente sottolineato a una conferenza stampa che il “” lo riferiva come “Merda nera“. Il giudice ha già emesso una sentenza: 10te di.Punizione dura per FrancoEd è che il giudice sportivo della seconda divisione in Italia, considerato seriamente questiverso Dorval. Inoltre, c’era un ampio rapporto presso la Procura federale in cui hanno denunciato questo atto razzista.Tutto è successo prima della pausa quando Dorval lasciò il campo piangendo mentre i suoi compagni di squadra lo avrebbero confortato.