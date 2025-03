Robadadonne.it - 10 abiti di H&M primavera/estate 2025 destinati ad andare a ruba

Arriva la parte dell’anno con il clima più mite e caldo, e la moda riprende colore: glidi H&Msono un mix di freschezza, leggerezza, eleganza e vestibilità.H&M: le tendenze moda da tenere d’occhioLa nuova stagione di H&M nelè già pronta per farsi un’idea su quali saranno le tendenze da tenere d’occhio. I completi giacca e pantalone rivisitati in chiave moderna sono protagonisti. H&M propone vest set, con gilet al posto della giacca, ideali sia per l’ufficio che per il tempo libero nelle stagioni più calde.Tornano anche le stampe floreale, influenze boho-chic con un tocco sofisticato. La collezione include borse intrecciate, cappelli a tesa larga e gioielli vistosi che aggiungono personalità e carattere al look. I colori sono estivi, con una palette cromatica che spazia dai colori accesi alle sfumature pastello.