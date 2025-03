Internews24.com - Zielinski Inter, ecco i tempi di recupero: c’è la data, quando torna in campo

di Redazionedidel centrocampista, c’è laper il rientro, vediamoin campo l’ex Napoli, arrivano novità importanti. Quest’oggi il nerazzurro è stato sottoposto agli esami strumentali per meglio comprendere l’entità dell’infortunio muscolare rimediato dopo pochissimi minuti dal suo ingresso in campo contro il Monza. Bene, il club nerazzurro, con un comunicato ufficiale, ha aggiornato su quelli che sono gli esiti degli esami delle analisi, evidenziando come per lui si tratti di una distrazione del gemello mediale della gamba destra.Dunque, quali sono idi? A svelarli ci ha invece pensato Sky Sport, specificando comesarà out almeno un mese e mezzo. Rientro, quindi, previsto tra fine aprile e inizio maggio.