Iltempo.it - Zelensky: "Vogliamo la pace, che non c'è per colpa di Mosca"

(Agenzia Vista) Kiev, 10 marzo 2025 “L'Ucraina ha cercato lafin dal primo secondo della guerra. E abbiamo sempre detto che l'unica ragione per cui la guerra continua è la Russia": lo ha dichiarato in un messaggio sui social media il presidente ucraino, Volodymyr, alla vigilia del dei colloqui bilaterali in Arabia Saudita fra delegati di Ucraina e Stati Uniti. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev